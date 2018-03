Med en kontroversiel regnemetode har selskabet bag Femern-forbindelsen forbedret økonomien bag danmarkshistoriens største anlægsprojekt, skriver Finans.

Ifølge Finans valgte Femern A/S at anvende en teknisk beregning tilbage i 2016, der sikrede en fiktiv milliardgevinst. Det skete, kort tid før at Folketinget stod over for en vigtig politisk afgørelse om Femern-projektets fremtid.

Flere eksperter dumper regnemetoden.

- Det, Femern A/S gør, er aldeles horribelt, siger Knud Erik Andersen, forhenværende trafikchef i Vejdirektoratet, til Finans.

Forklaringen skal findes i trafikprognoserne, der forudsætter, at trafikken vil stige år for år til gavn for Femern-projektets økonomi.

Ifølge Femern-selskabets egen trafikprognose fra 2014 er det kun ansvarligt at regne med en trafikstigning frem til 2047. Men det valgte selskabet at se stort på, da åbningen af tunnelen blev udskudt fra 2022 til 2028.

Konsekvensen er, at der ifølge Femerns regnemaskine vil køre væsentlig flere biler og lastbiler igennem tunnelen i årene efter 2047 alene på grund af, at åbningen er blevet forsinket med seks år.

I en årrække drejer det sig om flere end 250.000 ekstra køretøjer om året, hvilket ifølge Finans' beregninger sikrer en øget milliardindtjening på papiret.

Problemet er bare, at regnemetoden ifølge flere eksperter ikke holder.

- Der kommer naturligvis ikke mere trafik i tunnelen, bare fordi den er forsinket. Det svarer til - alt andet lige - at hævde, at Storebæltsbroen i 2035 vil få mere trafik, hvis åbningen var blevet udskudt fra 1998 til 2004.

- Det skriger jo til himlen, siger Knud Erik Andersen til Finans.

Han var i 1990'erne med til at udarbejde Vejdirektoratets første trafikprognose for en kommende fast forbindelse over Femern.

Regnemetoden bliver også dumpet af professor i transportøkonomi på København Universitet Mogens Fosgerau og lektor Harry Lahrmann fra Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet.

De påpeger, at Femern A/S ikke kan tillade sig at ændre i trafikprognosens forudsætninger, alene fordi projektet bliver forsinket.

Trafikprognoserne har flere gange været kritiseret for at være for optimistiske, men den tekniske milliardgevinst har aldrig tidligere været fremme, skriver Finans.