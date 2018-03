- Vi førte det meste af kampen, på et tidspunkt 17-13, men Faaborg ØH viste sig som et sandt tophold. De var ikke til at ryste af, og vi måtte som bundhold konstatere, at vi lige præcis ikke havde overblik og nerver til at hive begge point med hjem i slutfasen, trods flere gode chancer for at lukke kampen, sagde Stenstrups træner Allan Knudsen.

- Stor ros til mine spillere, sagde hjemmeholdets træner Maiken Hansen, der igen måtte stille op med et afbudsramt hold.

Men alle kæmpede vildt, og kom meget fint tilbage, selv ved de 13-17. Og så skal det med, at vi brændte et straffe ved stillingen 27-27, sluttede Maiken Hansen, der havde sine bedste skytter i Josefine Brunse med ni og Christine Tørslev med seks.

(wta)