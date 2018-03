Fyns Politi, Beredskab Fyn og en lang række øvrige myndigheder simulerede tirsdag et kemisk angreb på Odense Congress Center og et uheld på Odense Universitetshospital. Øvelsen skal gøre alle parter bedre til at samarbejde og koordinere indsatsen, skulle et lignende angreb ske i fremtiden.

Voldsomt så det ud, da et stort opbud af uniformerede betjente, beredskabsfolk og redningsmandskab tirsdag eftermiddag troppede op foran Odense Congress Center i den sydøstlige del af Odense.

Kort forinden var to mænd kommet løbende med en kasse, der eksploderede og gav et udslip af farlige kemiske stoffer. Men det var heldigvis bare for sjov.

Der var nemlig tale om et fiktivt angreb, der skal træne både Fyns Politi og de øvrige involverede myndigheder til at samarbejde og koordinere indsatsen, hvis et lignende angreb en dag skulle ramme Fyn.

“ Umiddelbart vil jeg sige, at vi har lavet et scenarie, som desværre ikke er urealistisk i forhold til det, vi har set i den virkelige verden. Bjarne Puggard, politikommissær ved Fyns Politi

Én af hovedmændene bag øvelsen er politikommissær Bjarne Puggaard.

- Plottet på OCC er, at en islamkritisk mand ved navn Naser Khan holder foredrag her inde på kongrescenteret, da der pludselig sker denne eksplosion. I øvelsen i dag (tirsdag, red.) vil kemi og eksplosion indgå som to af elementerne, fortalte Bjarne Puggaard under øvelsen.

Senere på aftenen udspillede et andet scenarie sig på OUH, som myndighederne også skulle trænes i at håndtere. Her stødte to vogne med farlig kemi sammen i kælderen, hvilket gav et fiktivt udslip på store dele af sygehuset.

- Her er der tale om et uheld, men de involverede ved selvfølgelig ikke, at de to scenarier ikke har noget med hinanden at gøre. Det er også en del af øvelsen, forklarede Bjarne Puggard.

Hjemmeværnet stillede op med en række statister, der hver især havde en rolle at spille.

To af dem var Anders Brandt-Jacobsen og Martin "Shrek" Kristensen, der skulle agere gerningsmænd og ligge hårdt sårede foran Odense Congress Center. Det blev en kold fornøjelse.

- Normalt er punkt ét at redde menneskeliv, men fordi der var tale om udslip af kemiske stoffer, så kan vi faktisk ikke komme ind og hente dem, fordi vi skal passe på os selv. Så de får lov at blive liggende derinde, og sådan vil det også være i virkeligheden, fortalte Bjarne Puggard.

Det tog begge 'gerningsmænd' dog i stiv arm.

- Det havde været værre i sidste uge. Nu er det jo næsten sommer, grinte Martin "Shrek" Kristensen, imens han lå fiktivt bevidstløs på den kolde jord.