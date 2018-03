Al tale om at genindføre pesticider i Odense Kommunes bekæmpelse af ukrudt på byens fortove blev tirsdag fejet af bordet af By- og Kulturudvalget.

Samtlige partier var imod idéen, som kom fra forvaltningens embedsfolk.

- Ingen har lyst til at hælde pesticider i undergrunden, siger Anders W. Berthelsen (S).

Der var til gengæld ikke enighed i udvalget om, hvad Odense Kommune så gør. For sagen er, at med det nuværende budget på 3,5 mio. kroner årligt, kan ukrudtet ikke holdes nede med de nuværende bekæmpelsesmetoder.

Mens et rødt flertal med S og EL mener, at kommunen skal se tiden an i et års tid eller to og afvente, om ikke der dukker nye metoder op, der både og billige og ikke skader miljøet, så mener de blå partier V og K, at budgettet til at bekæmpe ukrudt må skrues op. Derfor vil partierne have spørgsmålet taget op i forbindelse med budgetforhandlingerne senere på året.

- Vi er nødt til at tage ansvar for, at når vi i Odense vil vælge de miljørigtige løsninger, så har det en pris. Og den pris er vi villige til at betale. Derfor er vi klar til at se på det i det kommende budget, siger Jane Jegind, der mener, at S og EL lukker øjnene ved at ville se tiden an.

- Det nytter ikke noget, at flertallet er med til skåltalerne for miljøet, men ikke vil finde pengene til at betale regningen, siger hun

Anders W. Berthelsen afviser, at det skulle være et problem at se tiden lidt an.

- Fortovenes levetid forkortes ikke med ti år, fordi vi venter et år med at finde ud af, hvad vi gør, siger han.