Debat: Forkert strategi for bosætning

Bosætning

Lokaldebat: Middelfart har alle de elementer der skal til, for at borgere skal valfarte til vor kommune. Der er blevet investeret massivt i prestigeprojekter de seneste år, både til gavn for turister og borgerne.

Alle elementer, der skulle få mange flere til at bosætte sig i Middelfart kommune, men befolkningstilvæksten er langt lavere end i sammenlignende kommuner i området og resten af Fyn.

Hvad er så årsagerne til at potentielle tilflyttere fravælger Middelfart?

Der er sikkert mange årsager, men først og fremmest en forkert strategi for bosætning og en, indtil nu, forfejlet markedsføring.

Strategien først, vil man være proaktiv bosætningskommune skal der vælges en fem års strategi for salg af byggegrunde. Den kunne være at byggegrunde sælges til kostpriser i perioden, så det overordnede fokus vil være at få flest mulige borgere og dermed skattekroner i kassen hurtigst muligt. Det er det, kommunen har brug for. Det er ikke en kommunal kerneopgave at tjene penge på salg af jord.

Når Båring bliver nævnt i forbindelse med manglende salg af byggegrunde, er det fuld forståeligt. Hvem vil investere i en byggegrund i bagenden af Båring? En nedsættelse af prisen på grundene med 100.000 kroner er ikke attraktivt. Den kommende udstykning lige syd for landevejen vil med grundpriser på maksimalt 200.000 kroner måske være attraktiv.

Priserne på andre byggegrunde ligger på niveau med Odense-priser i maksimalt fem kilometer fra centrum. Hvorfor skal man så flytte til Middelfart?

Markedsføring af vor kommune, specielt i bosætnings øjemed, er en opgave, der skal være i fokus og varieres med helt klare mål og et budget, der afspejler målet. Middelfart Kommune vil gerne have ressourcestærke børnefamilier med en god indtægt og en skattebetaling på over 400.000 pr. år til at bosætte sig. Så skal bosætningsmulighederne også være attraktive set i forhold til området og Odense specielt.