- Det ville være dejligt at have den i samlingen, men vi havde simpelthen ikke de penge, der skulle til, siger overinspektør Ejnar Stig Askgaard, Odense Bys Museer.

Bogen var tirsdag på auktion hos Bruun Rasmussen, og Odense Bys Museer ville hellere end gerne have fingre i den. Men allerede tidligt i løbet af budrunden på nettet måtte museerne indse, at bogen ikke kommer til Odense.

Det er ikke så meget det, at det er en førsteudgave. Og heller ikke så meget det at bogen er forsynet med forfatterens dedikation. Det er mere dedikationens karakter og den kontekst, den indgår i, der gør et eksemplar af H.C. Andersens "Digte" fra 1830 til noget særligt.

Bogen var af Bruun Rasmussen vurderet til at blive solgt til et sted mellem 20.000 og 30.000 kr. Men allerede fire timer inden det endelige hammerslag på netauktionen var der budt 55.000 kr., og det beløb var klart over, hvad Odense Bys Museer havde penge til, trods indhentet støtte fra fonde.

Bogen endte med at blive solgt for 60.000 kroner.

- Det er ærgerligt, at bogen ikke bliver tilgængelig for offentligheden, siger Ejnar Stig Askgaard, som blot må erkende nederlaget. For den aktuelle bog er ikke oppe i en liga som den meget omtalte Marie Henriques billedbog. Her var man i en auktion i maj sidste år oppe i millionbud, inden Odense Bys Museer måtte strække gevær over for en udenlandsk opkøber.

En måned senere nedlagde Kulturværdiudvalget eksportforbud, fordi billedbogen var så unik. Dermed havnede den alligevel hos Odense Bys Museer, men det kommer ikke til at ske med den aktuelle bog, der ikke er oppe i den unikke klasse.