Mange borgere står over for regninger, der kan ryge op mellem 50.000 og 100.000 kroner, når regn- og spildevand skal separeres på deres grund. Assens Forsyning kunne have valgt en billigere løsning, mener Lars Skjærris.

Hvis ikke Assens Forsyning valgte den dyreste løsning - at separere og rørlægge regn- og spildevand og dermed håndtere det under jorden - men overvejede alternativer, så kunne de borgere, der de kommende år skal separere på deres grund slippe med udgifter, der er halvt så store som dem, de nu står overfor. Det mener Lars Skjærris, Aarup, og han prøvede på borgermødet mandag i Fyrtårn Tommerup at tale for, at man overvejede andre løsninger.

Det nye renseanlæg Assens Forsyning vil bygge et nyt centralt renseanlæg, der skal erstatte de otte eksisterende. Det bliver bygget til 100.000 p.e. (personenheder) med mulighed for at udvide til 150.000 p.e. Det giver virksomheder bedre mulighed for at udvide end den nuværende løsning. Et nyt anlæg er også ifølge Assens Forsyning billigere at bygge end at renovere de gamle. Renseanlægget indvies efter planen i september 2020.Det nye anlæg skal kun modtage spildevand. Derfor skal regn- og spildevand adskilles de steder, hvor det ikke er sket.



Planen for det ser med forbehold for ændringer således ud:



2018-19: Flemløse/Voldtofte og Skallebølle



2018-20: Haarby



2020-21: Turup



2022-23: Bred



2021-24: Vissenbjerg



2023-26: Aarup



2018-27: Assens



I forbindelse med kloaksepareringen i offentlig vej, skal husejere også separere på egen grund og for egen regning.



Renseanlæggene nedlægges i takt med separeringen, og der etableres afskærende ledninger til anlægget i Assens.

Lars Skjærris indkasserede mødets eneste klapsalve, da han slog til lyd for, at man håndterede regnvandet oven på jorden i stedet for. Det ville ifølge ham kunne bringe udgiften for den enkelte borger ned på 25.000 kroner i stedet for de 50.000-100.000 kroner, det ifølge Lars Skjærris vil koste at kloakseparerre på egen grund. Og hvis Assens Forsyning også anvendte de såkaldte LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand red.) ville udgiften pr. kubikmeter spildevand måske ikke skulle hæves til 70 kroner/kubikmeter, påpegede han.

Lars Skjærris har i sit arbejdsliv været med til at lave den slags spildevandsløsninger flere steder i landet - på Fyn blandt andet i Nørre Aaby.