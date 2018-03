- Tjek om dit sommerhus står under vand, opfordrer Tørresø Vandværk, der har konstateret et større brud på en ledning.

Tørresø: Et eller andet sted ved en forbruger hos Tørresø Strands Vandværk står der sandsynligvis lige nu et frostsprængt rør og pumper hundredevis af kubikmeter vand ud.

Sådan lyder advarslen fra Nels Birkenfeldt, der er formand for vandværket. Her har man konstateret, at der lige nu bliver pumpet 30 procent mere vand ud, end det er normalt for årstiden, og det store forbrug skyldes efter al sandsynlighed en frostsprængning, mener han.

- Vi har ikke mulighed for at bestemme, i hvilket område problemet findes, så derfor går vi nu ud med en opfordring til alle vores forbrugere. Vi har 670 husstande, der hører under vandværket og rigtigt mange af dem er desværre sommerhuse, fortæller Nels Birkenfeldt.

Det kan være en rigtigt alvorlig affære, hvis det er et sommerhus, der ikke har været holdt øje med i løbet af vinteren. Ikke alene risikerer huset at stå totaltskadet, men typisk bliver regningen for de mange kubikmeter vand også sendt videre til husejeren selv.

- Vi beder både sommerhusejere og fastboende om at tjekke deres ejendomme, og når de så er ude alligevel, må de meget gerne kigge ind på naboens ejendom også, siger Nels Birkenfeldt.

Vandværket har mailadresser på godt halvdelen af dets forbrugere, og disse er allerede kontaktet.

Forbrugerne der får leveret vand fra Tørresø Strand, bedes om at holde grundigt øje. Det kan være et område der ligepludselig er meget sumpet og hvor der pibler vand frem, men det kan også være et sommerhus, hvor ejeren har glemt at få lukket for vandet inden vinteren.

Hvis man opdager et brud på en vandledning, bedes man kontakte vandværksformand Nels Birkenfeldt på telefon 40302890 så hurtigt som muligt.