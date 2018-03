Mark O. Madsen hentede i 2016 sølvmedalje i brydning ved OL i Rio, og det er den præstation, han selv anser som sin karrieres højdepunkt.

- OL-medaljen i Rio står nok som karrierens største resultat, men der har også været et hav af kampe mod verdensmestre og olympiske mestre, hvor jeg har vundet, som også står som højdepunkter.

- Men OL er jo det største inden for brydning, så den står som det største, siger Mark O. Madsen.

Den danske topbryder meddelte tirsdag, at han indstiller karrieren for i stedet at satse på at komme til tops i kampsporten Mixed Martial Arts (MMS).

Dermed står det klart, at den 33-årig forhenværende bryder ikke kommer til at repræsentere Danmark ved OL i Tokyo i 2020.

Han har måske heller ikke så meget til gode på den konto, da han har deltaget ved OL tre gange i karrieren.

Mark O. Madsen var også med i London i 2012 og i Beijing i 2008.

Han kigger da også tilbage på en karriere, der har givet mange oplevelser.

- Det har været spændende. Den har været udfordrende, og så har den jo budt på en masse gode oplevelser.

- Jeg er kommet tæt på at opnå det, jeg ønskede. Jeg arbejdede med det på den måde, at jeg var den bedste version af mig selv.

- Jeg synes, jeg kom rigtig tæt på. Jeg holdt fokus på det, jeg kunne kontrollere, som var min træning, min kost, min søvn, min familie, min restitution.

- Jeg er stolt af det, jeg fik ud af det, siger Mark O. Madsen.

Nu fokuserer falstringen i stedet på nye udfordringer i MMA.

- Jeg vil gerne finde ud af, hvor god, jeg kan blive i MMA. Det er nogle idéer og tanker, jeg har haft i rigtig lang tid helt tilbage til 2013 og 2014.

- I virkeligheden er det en nysgerrighed på, hvor god, jeg kan blive. Hvad kan jeg drive mit potentiale til i den her sport?

- Målet er UFC (Ultimate Fighting Championship) og at kunne være med i megakampe i UFC-regi og kæmpe mod nogle af de bedste i verden, hvis jeg gør mit bedste, siger Mark O. Madsen.