Byrådsmedlem Morten S. Petersen (DF) er ked af, at partiets byrådsmedlem Jesper Larsen har valgt at forlade partiet på grund af samarbejdsproblemer og kalder det et signal til DF-ledelsen om, at der må sættes ind.

- Jeg er pisse ked af, at vi har mistet Jesper, og jeg synes, at det er en øjenåbner, at en så venlig, god og rar mand som Jesper er nødt til at tage sit tøj og gå. Det er et signal til bestyrelsen her lokalt og til Christiansborg og til medlemmerne i baglandet om, at der må sættes ind, fastslår Morten S. Petersen.

Morten S. Petersen mener, at Jesper Larsens exit bør få partiets ledelse til at tage affære.

- Men selvfølgelig blev jeg overrasket. Men Jesper gør det jo ikke ubegrundet, for Dansk Folkeparti lokalt står over for nogle store udfordringer i form af de ledelsesmæssige problemer, han har nævnt.

Svendborg: Det var noget af en overraskelse for byrådsmedlem Morten S. Petersen (DF), da partifællen Jesper Larsen tirsdag morgen meddelte ham, at han forlader partiet.

Mens Morten S. Petersen ikke lægger skjul på, at han forstår Jesper Larsens beslutning og bakker ham op i kritikken af ledelsen, har han selv i sinde at blive.

- Jeg har for længst besluttet mig til, at det ikke skal komme dertil, at jeg tager mit gode tøj og går, siger han og uddyber, at det har han jo gjort tidligere, og "det har kostet mig at skulle høre på, om man nu også kan stole på mig", siger han som begrundelse for, at han ikke vil følge Jesper Larsens eksempel.

- Men jeg bakker Jesper op, for der er ting og sager, der trænger til at blive bearbejdet i vores lokalforening, konkluderer Morten S. Petersen.

Så du er enig med Jesper Larsen i hans kritik?

- Ja, ingen tvivl om det, siger han og oplyser, at nu må han sammen med de to andre tilbageværende DF'ere i byrådsgruppen drøfte, hvordan de griber det politiske arbejde an uden Jesper Larsen.