Pengene er allerede besluttet af et flertal i byrådet, og onsdag handler det så om, hvad pengene skal bruges til. Det gælder om at styrke forebyggelse og hjælp til ofre og udsatte for bandekriminelles hærgen.

Selv om Odense ikke længere er plaget af bandekriminelles åbenlyse hærgen i gaderne er presset mod dem fra kommune, politi og andre myndigheder langt fra stoppet. Tværtimod.

- Vi har en situation, hvor Black Army har smidt rygmærkerne og lukket klubhuset. Det er godt, men vi må ikke tro, at de bare er væk, fordi de prøver at gå under radaren. De er der stadigvæk, og når de ligger ned skal vi blive ved med at holde presset på dem, siger Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense.

De tre tiltag For at styrke indsatsen yderligere mod rocker- og bandekriminalitet besluttede et flertal i byrådet i Budget 2018 at afsætte 10 millioner kroner til Odense Kommunes bandeindsats.Midlerne er afsat til tre konkrete indsatser, som byrådet onsdag skal vedtage:



- Et stærkt fokus på forebyggelse, som skal sikre, at flere af byens børn og unge fravælger banderne til fordel for meningsfulde fællesskaber.



- Støtte til socialt udsatte borgere, som skal være med til at skærme byens udsatte borgere mod udnyttelse og misbrug fra bandemiljøet.



- Bedre hjælp til ofrene, som skal sikre, at ofre for og vidner til bandekriminalitet får den hjælp, støtte og vejledning, de har brug for.

For et år siden blev tatovører i Nørregade truet og afpresset beskyttelsespenge af tre Black Army-medlemmer, og dén sag er endnu ikke afsluttet i landsretten. Det har haft store konsekvenser for tatovørerne, som igen skal vidne ligesom de gjorde det i byretssagen.

Også den hjemløse Nicolai Hansen har mærket på egen krop, hvordan han blev presset af bandekriminelle og måtte flygte til en anden by.

- Jeg har aldrig fortrudt, at jeg vidnede mod de bandemedlemmer, der overfaldt og truede mig, men det har været en meget hård periode i mit liv. Derfor er jeg meget glad for den støtte, jeg har fået undervejs, og derfor synes jeg også, det er en god idé, at Odense nu tager en række nye initiativer for at tage hånd om udsatte, ofre og vidner, siger Nicolai Hansen.