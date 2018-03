donationer

Fredericia: Veteranhjemmet Trekantområdet fik tirsdag en donation på 170.000 kroner. Pengene kommer fra arven efter Ruth og Poul Rahbek Hansen - parret som etablerede og drev Rahbek Fisk i Fredericia. Donationerne skal ses som en tak fra familien til Fredericia.

Ældste søn Lars Rahbek besøgte tirsdag veteranhjemmet og afleverede donationen, som er den største, veteranhjemmet nogensinde har modtaget.

Det første veteranhjem Veteranhjem Trekantsområdet var det første veteranhjem i Danmark.



Det blev etableret i 2010.



Siden er det åbnet veteranhjem i København, Aalborg, Aarhus, og et i Odense på vej.



Hjemmet har til huse i en nedlagt virksomhed og villa på Ansgarsvej.



Der er åbent alle ugens dage 24-7 og i 80 pct. af tiden er der bemanding på i kraft af et stort antal frivillige.



Flertallet af brugerne er veteraner fra krigene på Balkan.



Langt den overvejende del af brugerne er mænd med en fortid i forsvaret.



Målet er at give veteranerne en tryg base, hvor de i en periode kan slå sig ned.



Det er ikke meningen, at veteranerne skal bo permanent på Ansgarsvej, men støttes og hjælpes ud i egen bolig, når de er klar.

- Vi er meget, meget taknemmelige. Det er penge, der virkelig kan gøre gavn, og som gør det muligt både at realisere nogle bygningsmæssige ønsker og sætte gang i nogle aktiviteter for vores veteraner. Det betyder meget, at I har valgt at tænke på os, sagde

daglig leder af veteranhjemmet Steffen Zachariassen.

Lars Rahbek besøgte hjemmet på Ansgarsvej sammen med ældrechef i Fredericia Kommune, Mona Nederby Larsen, som har arbejdet sammen med borgmester Jacob Bjerregaard og familien om at finde frem til modtagere, som har kunnet passet ind i familiens ønsker.

“ Mine forældre havde et stort ønske om at sige tak til Fredericia, og det gør vi gennem donationerne. Lars Rahbak

Torsdag modtager KFUM's Soldaterhjem på Treldevej en donation på 110.000 kroner, som skal bruges til renovering af bl.a. toiletforholdene på soldaterhjemmet.

Flere donationer er på vej, men skal først godkendes af Skat.