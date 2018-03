Rådmand om ensretning af Middelfartvej: - Den er den bedste af de ringe løsninger, der er

Odense Letbane kan glæde sig over udsigten til både sparet tid og sparede penge. Bilisterne i det vestlige Odense må til gengæld indstille sig på længere køer - især i myldretiden. Det blev udfaldet, da et enigt By- og Kulturudvalg tirsdag sagde ja til Odense Letbanes ønske om at få ensrettet en del af Middelfartvej i cirka tre måneder, mens anlægsarbejdet står på. - Det er den bedste af de ringe løsninger, der er. For det kan desværre ikke lade sig gøre at flyve en letbane ind, konstaterer by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

S: Værd at spare de penge

Hun påpeger, at beslutningen skal ses som et forsøg på at finde en afbalanceret løsning, der både tager hensyn til letbanens og trafikanternes behov. Jane Jegind minder om, at det var af samme årsag, hun selv var en del af det flertal, der i januar sagde nej til en længerevarende ensretning af Middelfartvej i op til et år, som letbanen på det tidspunkt ønskede. Den ensretning, der nu er besluttet, er kortere målt både på distance og tid. Biler, der skal ud af byen, vil i de tre måneder skulle på en omvej ind forbi Odense Station. - Omkørslen bliver ikke nær så lang og snørklet som den sag, vi havde sidste gang (i januar, red), siger udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen (S), der mener, at besparelsen for letbanen på to millioner kroner og halvanden måneds arbejdstid er besværet for trafikanterne værd. - Lige i det her tilfælde, hvor perioden ikke er så lang, synes vi, det er værd at spare de penge, siger han.

Træder tidligst i kraft til december