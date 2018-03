Konkurrence

30 læsere kan vinde billetter til en spændende og personlig rundvisning med drabelige historier samt anekdoter fra besættelsestiden på Fyn. Arrangementer finder sted mandag den 9. april, datoen for Danmarks besættelse i 1940 og er lavet i et samarbejde mellem Besættelsesmuseum Fyn og Ugeavisen Odense. Jens P. Sørvin er daglig leder af Besættelsesmuseum Fyn, som ligger på Lufthavnvej 136, 5270 Odense N.

- Aftenen vil starte med et besøg på gården Rosendal, som ligger bag ved bunkeren. Her vil jeg fortælle historien "modstandskampen på Fyn". Det er fortællinger om sabotager og modstandsfolk, men også om likvideringer og tysk terror. Man vil denne aften også få serveret erstatningskaffen Richs, som mange drak under besættelsestiden. Der vil også være smagsoplevelser på hjemmebag fra den tid samt erstatningsmarcipan, da den rigtige marcipan var en mangelvare under besættelsestiden, siger Jens P. Sørvin.