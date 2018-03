En opgørelse over elevernes uddannelsesparathed og evne til at bestå fagene dansk og matematik har vist sig at være behæftet med fejl. Nu skal der regnes på tallene igen.

Svendborg: 82,7 procent.

Så mange elever i 9. klasse på Svendborgs skoler fik ifølge en artikel tirsdag karakteren 02 eller mere i både dansk og matematik i skoleåret 2016/2017, og det kaldte Børne- og Ungeudvalgets formand, Henrik Nielsen (K), for "bekymrende".

Men tallet er sandsynligvis også forkert, oplyser Nanna Lohman, der er skolechef i Svendborg Kommune.

Det er hentet i de såkaldte progressionsrapporter, der er udarbejdet for at give et overblik over udviklingen på skolerne.

- Men efter at I har bragt historien, er vi gået i gang med at gennemgå tallene, og vi har allerede fundet fejl i dem. Både i opgørelsen på de enkelte skoler i den samlede opgørelse, siger skolechefen tirsdag eftermiddag.

Et præcist tal tør hun ikke sætte på.

- Vi er nødt til at gå det hele igennem, og det er et meget omfattende talmateriale, siger Nanna Lohman, der dog skønner, at det korrekte tal vil lande på omkring 86. Hvilket er noget under målet på 92 procent, men immervæk bedre end de 82,7 procent, der er angivet i rapporten.

Hun er ikke glad for, at rapporterne er misvisende.

- Det er en møgsag. Men nu arbejder vi på fuld kraft, og så skal rapporterne med de korrekte tal ud til Børne- og Ungeudvalget igen, inden de skal godkendes på byrådsmødet om en uge, siger hun.

Det fremgik i øvrigt af artiklen, at udviklingen er gået den gale vej.

Og skulle det vise sig, at det rigtige procenttal som anslået af Nanna Lohman er omkring de 86, så holder udsagnet alligevel stik.

I 2015/2016 var der nemlig 88,8 procent af eleverne, der fik 02 i dansk og matematik og dermed bestod begge fag.