Ægteparret Jan og Dorte Milling har de seneste år haft stor nytte af den professionelle bestyrelse, de indførte for hotelkæden Milling Hotels i 2014.

Hotelkoncernen slog endnu engang rekord i det netop offentliggjorde regnskab for 2017, og ejerne understreger vigtigheden af at have fået erhvervskapaciteter som Claus Wårsøe og Lars Claudi Mortensen med på holdet.

- Det har haft utrolig stor betydning. Det har været med til at skærpe forretningen, sagde adm. direktør Jan Milling forleden til avisen efter at Milling Hotels kunne fremvise endnu et overskud før skat på 17,5 millioner kroner.

Det er netop også budskabet i et nyt kursusforløb hos Syddansk Universitet, hvor man både kan høre kendte erhvervsfolk fra Fyn dele ud af deres bestyrelseserfaringer og ikke mindst høre om de nyeste forskningsresultater på området fra SDU's egne forskere.

Hos SDU kalder man kurset den værdiskabende bestyrelse og Torben Munk Damgaard, der er chef for efteruddannelse ved SDU, fortæller, at det nye bestyrelseskursus er oprettet, fordi virksomhederne efterspørger et bedre bestyrelsesarbejde:

- Vi har oplevet, at de mellemstore virksomheder på Fyn ønsker at styrke virksomhedernes forretning via deres bestyrelsesarbejde. Ved at kombinere viden fra stærke forskningsmiljøer hos os med markante forretningsfolks praksiserfaringer fra bestyrelsesarbejde, har vi lavet et forløb, der kan imødekomme bestyrelsesmedlemmers udfordringer.