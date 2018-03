En 20-årig mand fra Syddjurs skal ikke behandles værre end de to personer, der filmede en meget omtalt sexvideo og efterfølgende fik en bøde for det.

Det siger forsvarsadvokat Dorthe Østerby, der repræsenterer den unge mand, som er tiltalt for at have delt videoen til 12 personer.

Den 5. februar blev han idømt 30 dages betinget fængsel ved Retten i Randers.

FAKTA: Dom for børneporno kan hæmme karrieren Tirsdag behandler Vestre Landsret den første ankesag i det store sagskompleks om deling af en sexvideo med to 15-årige.



Hvis en 20-årig mand fra Syddjurs findes skyldig i at udbrede børnepornografisk materiale, kan det få konsekvenser for ham, når han eksempelvis skal søge arbejde eller lave frivilligt arbejde.



Det kan du læse om her.



* Hvis man dømmes for at udbrede børnepornografisk materiale, kommer det til at fremgå af børneattesten og straffeattesten.



* Arbejdsgivere og foreninger indhenter børneattester, hvis man søger ansættelse eller frivilligt arbejde, der har med børn under 15 år at gøre.



* Hvis det fremgår af børneattesten, at man har en dom for børneporno, risikerer man, at man ikke kan arbejde som eksempelvis skolelærer, pædagog og politibetjent.



* Man kan også risikere, at man ikke kan arbejde som frivillig i foreninger som for eksempel fodboldtræner, spejderleder og livredder.



* Endelig kan man risikere, at man ikke kan få indrejsetilladelse i USA.



* En notering på børneattesten står der i mindst ti år.



* En strafferetlig dom vil ligeledes fremgå af den offentlige straffeattest i ti år.



Kilder: Ritzau, Rigspolitiet, Center for digital pædagogik.

Anklagemyndigheden har anket dommen til landsretten og kræver straffen fordoblet til 60 dage.

Men der er ikke grundlag for at idømme en frihedsstraf, heller ikke en betinget en af slagsen, lyder det fra forsvarsadvokaten.

Hun henviser til, at to drenge, som optog videoen, i 2016 fik en bøde på 2000 kroner.

- Det vil sige, at producenterne, der startede lavinen - de to, der med sikkerhed vidste, at aktørerne var under 18 år - de slap, vil jeg tillade mig at sige, med en bøde på 2000 kroner, siger Dorthe Østerby.

- Der er lighed for loven, siger hun og argumenterer for, at den tiltalte højst idømmes en bøde i samme størrelsesordenen.

Hun ser allerhelst, at den tiltalte frifindes.

Han var ikke vidende om, at de to personer i sexvideoen var under 18 år, og at der dermed var tale om børneporno i straffelovens forstand, lyder det fra forsvarsadvokaten.

Dorthe Østerby giver sin klient medhold i, at kvinden i videoen "fremstår veludviklet" og indforstået med, hvad der foregår.

Der var ifølge forsvareren ikke nogle tegn, der burde have fået alarmklokkerne til at ringe hos den unge mand fra Syddjurs.

Den 20-årige er tiltalt for at have udbredt og besiddet børneporno samt at have krænket blufærdigheden hos de 12 personer, som han delte videoen med.

Men han delte kun videoen med venner, som allerede kendte til den og godt var klar over, hvad den indeholdt, gør forsvareren gældende.

Derfor kan materialet ikke have overrasket dem og krænket deres blufærdighed, siger hun.

Der var ventet, at sagen ville blive gjort færdig tirsdag, men tidsplanen er skredet, og der vil først falde dom i sagen fredag formiddag.