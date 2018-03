Efter omfattende sparerunder har givet børnene flere huller i tænderne, er Børn- og Ungeudvalget nu enigt om at lægge ekstra 10 millioner kroner i tandplejen. Rådmanden foretrækker at skubbe regningen til efterårets budgetforhandlinger.

Børnene skal igen i tandlægestolen, når de er halvandet år, og de første tænder har vist sig. Der må igen maksimalt gå to år mellem hver indkaldelse til tandlægebesøg - som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Og kommunen skal igen leve op til lovens ord om at indberette tandsygdomme. Politikerne i Børn- og Ungeudvalget enedes tirsdag om at rette op på flere års omfattende millionbesparelser på den kommunale børnetandpleje og tilføre det eksisterende budget på 33,7 millioner kroner årligt yderligere 10 af slagsen. Sagen kort Det har haft store konsekvenser for Odenses børn, at politikerne de seneste år har sparet millioner på den kommunale tandpleje.Frem mod 2015 faldt antallet af hullede børnetænder, men så vendte kurven: Flere børn i Odense får huller - 33 procent af de syvårige har huller, mens det tal på landsplan hedder 27 - og nogle venter op til fire år på at blive kaldt til undersøgelse.



54 procent af børnene i Odense Kommune venter mere end de to år, Sundhedsstyrelsen anbefaler som længste interval mellem hver undersøgelse. Og kommunen overholder heller ikke sin pligt til at indberette tandsygdomme.



Sammenlignet med landets seks største byer er Odense den kommune, der bruger færrest penge på børnetandpleje. Og selv om politikerne følger Børn- og Ungeforvaltningens anbefaling og finder 10 ekstra millioner kroner til børnetandplejen, vil Odense fortsat være den kommune blandt seksbyerne med den laveste udgift. Det sker, efter besparelserne har vist sig at give børnene flere huller i tænderne, at børnene først bliver kaldt ind ved treårsalderen, og at der går op til fire år mellem hvert tandtjek. Alt sammen konsekvenser, der har fået politikere til både at skamme sig og ærgre sig over de tidligere sparebeslutninger.

Flere tandlæger

Men nu skal ti ekstra millioner kroner altså bruges til at ansætte flere tandlæger og tandplejere, så børnene efter sommerferien kan komme oftere til tandlæge. Og så der er en bedre balance mellem antallet af tandlæger og det øvrige personale på klinikkerne. - For at spare penge har man både taget besøg væk og haft mere hjælpepersonale. Nu skal tandlægerne til at fylde mere, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R). Der har været problemer med at rekruttere specialtandlæger til Odenses tandreguleringscenter. Er det overhovedet muligt at finde tandlæger til børnetandplejen? - Det er jeg blevet oplyst om, at det er. At der er tandlæger at få.

Skubber regningen