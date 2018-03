Nyborg: Socialdemokratiet i Nyborg og DSU Nyborg sætter i de kommende uger fokus på psykisk sårbarhed. Det sker for at indsamle erfaringer fra virkeligheden til at skabe politiske initiativer, oplyser Janni Sørensen, formand for DSU Nyborg.

Nyborg Kommunes sundhedsprofil fra 2016 viste, at mange unge i kommunen døjer med stress, angst og ensomhed eller mærker på andre måder, at livet ikke er let.

- Derfor er det vigtigt at få italesat, siger Janni Sørensen, der sammen med sine partifæller nu efterlyser historier og erfaringer fra de unge selv eller for eksempel pårørende.

De input skal politikerne bruge til at udforme den socialdemokratiske politik efter.

- Det er bedre at høre, hvordan folk har det, i stedet for at politikerne udvikler politikken ud fra, hvordan de tror, at folk har det, siger Janni Sørensen, der oplyser, at det er partiets mål at inddrage folk i udformningen af politikken.

Egentlig burde det ikke se så slemt ud for de unge. Ifølge de østfynske socialdemokrater har unge på mange områder aldrig har haft det bedre: De er sundere, optræder mindre i kriminalitetsstatistikkerne, og flere får en uddannelse.

- Det burde stå fint til. Men samtidig ser vi for eksempel, at flere og flere børn ringer til Børnetelefonen for at tale med en voksen om, at de har det dårligt, siger Janni Sørensen.

Der er mange mulige årsager ifølge Socialdemokratiet: Konkurrencen på de sociale medier, forventningspresset på uddannelserne, eller at vi er blevet dårligere til at tale med hinanden og vores unge.

- Under alle omstændigheder er det et problem, vi må og skal sætte fokus på. Der er ingen hurtige og nemme løsninger på problemet. Derfor vil vi opfordre til, at unge, pårørende og andre deler deres tanker og historier med os, siger Janni Sørensen.

Tanker og historier kan frem til og med uge 18 deles med Janni Sørensen på 60 61 25 49.