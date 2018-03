Der skal to point på kontoen for GOG, når holdet møder konkurstruede HC Midtjylland onsdag. Og det kommer der også, tror cheftræner Nicolej Krickau. Kampen vil træneren bruge til at spare spillere og prøve nye ting midt i et ellers stramt program.

- Selvfølgelig er vi store favoritter. Det er helt åbenlyst, og vi vinder den også. Så der er ikke så meget at rafle om der. Men jeg synes, der er grund til at rose Midtjylland for forløbet. Med de spillere, de har på banen, får de ikke point, men spillet har været imponerende alt taget i betragtning, og beslutningen om at give de unge spillere muligheden fortjener ros, siger Nicolej Krickau.

Håndbold: Det er noget af det mest sjældne i sport, at en træner siger "når vi vinder" om en kamp. Men det er alligevel den slags vendinger, GOG's cheftræner, Nicolej Krickau, bruger om onsdagens ligakamp mod HC Midtjylland. Det er dog også sjældent, at et hold er så store favoritter i top-håndbold, som fynboerne er det mod et Midtjylland-hold, som er dage fra en konkurs. Konkursen betyder nemlig, at holdet må stille med ungdomsspillere til ligakampene, og derfor er Nicolej Krickau så sikker på sejren, som en træner kan være.

De to point tæller dog lige meget i tabellen uanset baggrunden, og GOG, som ligger nummer et med et enkelt point ned til Skjern med to runder igen, skal sandsynligvis bruge to sejre for at ende på førstepladsen. I de to sidste runder møder Skjern nemlig HC Midtjylland og bundholdet Tønder.

- Vi skal bruge alle fire point, og når vi har vundet mod Midtjylland, så glæder vi os til en storkamp i Ålborg, siger Nicolej Krickau om den sidste kamp i grundspillet, som kan sikre fynboerne førstepladsen og en plads i Champions League.

Inden den opgave har GOG også en pokalkamp mod Ajax København den 26. og derfor forventer cheftræneren også, at han kommer til at spare spillere og prøve nogle ting af onsdag.

- Vi skal stadig bruge kampen mod HC Midtjylland til en masse. Vi har et hold i andendivision, som gør det rigtig godt, og der vil være nogle spillere der fra, som vi kan give chancen. Og så skal vi se, om vi ikke kan få nogle værktøjer til at fungere, som vi ikke har brugt så meget. Vi har ikke fået spillet meget syv mod seks i sæsonen, og vi kan måske også prøve nogle alternativer i forsvaret af. Vores seks-nul-forsvar har været så godt, at vi ikke har brugt vores fem-et meget hidtil, siger Nicolej Krickau.