Håndbold: Skærtorsdag går det løs for Odense HC i kvindernes håndboldligas slutspil, når bookmakernes fynske favoritter drager til Silkeborg for at møde Silkeborg-Voel. Kampen skyder et tætpakket slutspilsprogram i gang for Jan Pytlicks tropper.

Åbningskampen begynder 18.30, og bare tre dage senere på påskedag får hjemmepublikummet i Odense Idrætshal for første gang mulighed for at opleve den nye slutspil. Her kommer Viborg HK på besøg, og bliver det lige så tæt som sidst, de to hold mødtes i Odense - 30-29 til Odense HC - så bliver det nok billeten værd. Den kamp spilles 20.30.

Den 4. april skal Odense HC igen til jylland for at forsøge at tage point fra FC Midtjylland - noget fynboerne ikke har formået i løbet af grundspillet. To gange 24-17 vandt jyderne de seneste opgør. Kampen fløjtes i gang 20.30.

De sidste tre kamptidspunkter ligger ikke fast, men sikkert er det, at Odense HC først møder Viborg ude, så Silkeborg-Voel hjemme og til sidst FC Midtjylland hjemme i løbet af aprilmåned.

Odense HC får fordel af at have to point med til gruppespillet, mens Midtjylland har et enkelt med fra grundspillet. Samtidig betyder grundspillet slutstilling, at fynboerne har fordel af en tiebreaker i tilfælde af pointlighed. Dermed ser det lovende ud for de orangeblusede, hvis man kan holde fortet hjemme i Odense idrætshal. Til gengæld er der ingen nemme kampe i gruppen. Midtjylland har haft godt styr på Odense tidligere i sæsonen, og både Viborg og Silkeborg har været et enkelt mål fra at tage point mod fynboerne i tidligere opgør.