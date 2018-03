FODBOLD: Det er altid godt at starte et kvalifikationsspil på hjemmebane, men når OB 2. påskedag den 2. april hjemme møder Sønderjyske er det alt andet end en ønskemodstander.

OB har ikke vundet på hjemmebane i de syv seneste forsøg og senest indledte Sønderjyske OB's vaklen ved i efteråret at vinde 3-0 over fynboerne, selv om fynboerne så ud til at styre kampen.

OB i kvalifikationsspilletRunde 27: Mandag 2. april 14:00 OB - SønderjyskERunde 28: Lørdag 7. april 16:00 Lyngby - OBRunde 29: Søndag 15. april 12:00 OB - Randers FCRunde 30: Onsdag 18. april 18:00 Randers FC - OBRunde 31: Søndag 22. april 14:00 OB - LyngbyRunde 32: Søndag 29. april 14:00 SønderjyskE - OB

OB har ikke vundet på hjemmebane over sønderjyderne, siden en meriterende 5-0-sejr over dem i november 2012, og har tabt de seneste tre kampe i Odense, hvor statistikken de seneste syv opgør er tre Sønderjyske-sejre og fire uafgjorte kampe.

OB og Sønderjyske fører puljen med ti point foran Lyngby, der kun er et point foran Randers. De to øverste hold fra puljen går videre til kvalifikation mod et af de to andre hold fra pulje et og målet er en syvendeplads, der kan give adgang til en plads om Europa mod nummer fire i medaljespillet på udebane.

I første omgang skal OB sørge for at eliminere nedrykningsfaren og har altså et polster på ti point, der skal holdes over seks kampe.

Næste kampe er ude mod Lyngby og en hjemmekamp mod Randers, inden turneringen spejlvendes.