- Jeg er blevet chokeret gang på gang, og til sidste kunne jeg ikke være i det mere. Man skal ikke have det dårligt med at gå på arbejde. Hvis man får mavepine af det og ikke kan sove om natten, så må man reagere, og det er det, som jeg har gjort nu, siger Jesper Larsen.

Han meldte sig ind i partiet for mindre end to år siden, og han forlader det nu - nærmest i chok over en særdeles hård tone og et arbejdsmiljø, som han ikke længere vil udsætte sig selv for.

Blå bog Jesper Larsen er 43 år, ambulanceredder og plejefar. Han stillede ved valget i november for første gang op til byrådsvalget. Han stod nummer tre på Dansk Folkepartis liste og kom i byrådet med 196 personlige stemmer. Han er vokset op i et hjem, hvor der blev talt politik hen over køkkenbordet. Hans far, Mogens Larsen, sad i omkring en snes år i kommunalbestyrelsen i Gudme, valgt for Venstre.

- Det er dejligt at få det sagt. Det har været turbulent siden valget, og tanken om at melde mig ud har været der siden en måned efter valget, fortæller den 43-årige ambulanceredder, da han åbner døren for at give sin version af den overraskende udmelding og uroen i partiforeningen.

Det er samarbejdet med formanden for Dansk Folkepartis lokalafdeling i Svendborg, Jakob Broegaard, der har fået Jesper Larsen til at melde sig ud af partiet.

- Han har et sprogbrug, som jeg aldrig tidligere har oplevet, og han har en attitude, som jeg slet ikke kender til. Og jeg kan ikke se, at det bliver ændret, når der lige er sat en ny bestyrelse, hvor nogle er blevet genvalgt for to år. Jeg kan ikke se, at det skulle ændre sig, og når jeg ikke kan være i det miljø, så er jeg nødt til at gå, siger Jesper Larsen.

Hvad er det, Jakob Broegaard gør, som får dig til at gå?

- Verbalt og udtryksmæssigt virker han bare voldsom og brovtende på en måde, hvor jeg ikke kan være med længere. Han truer hele tiden med at gå, han har en meget hård attitude, og giver kontant besked om, at vi skal rette ind, basta! Det præger os langt ind i byrådsgruppen og giver dårligt arbejdsmiljø, som betyder, at vi ikke kan udrette noget, siger Jesper Larsen.

Han fortæller, at lokalformanden lige efter valget, meddelte, at han var var fratrådt. Det skete, da de fire nyvalgte byrådsmedlemmer var i åben mediekamp om en række udvalgsposter.

- Jeg ringede til ham, og her fortalte han, at han ikke længere var medlem af partiet, at han intet ville have med mig eller andre fra partiet at gøre, og at vi aldrig skulle kontakte ham mere, fortæller Jesper Larsen.

Alligevel sendte Broegaard en indkaldelse ud til en generalforsamling, som om intet var hændt. Den manøvre havde Jesper Larsen og byrådskollegaen Morten S. Petersen bedt om en forklaring på ved et møde senere i denne uge, men det blev aflyst.

Jesper Larsen tvivler dog på, at mødet ville have ændret noget.

- Jakob havde på forhånd meddelt, at han ikke vil tale om fortiden, og at han straks ville forlade mødet, hvis vi spurgte til det, fortæller Jesper Larsen.