Da DR i januar over tre tv-udsendelser portrætterede Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen var det ikke en programrække, der efterlod meget håb om at se dem sammen på scenen igen. Mens Sanne Salomonsen og Lis Sørensen var mest opsat på en genforening, var Anne Linnet umiddelbart mere afvisende. Men der skete åbenbart et eller andet, da kameraerne blev slukket. For efter 38 års pause, står de tre sangerinder nu på scenen igen i en mindre koncertrække, der bringer dem til Aalborg, Aarhus, Herning, Odense og København.

I Odense bliver det med en koncert den 25. maj i Sparekassen Fyn Arena, og hos det lokale bookingbureau Live Culture, der er medarrangør, er man begejstret over udsigten til at få de tre på scenen igen. Ifølge Live Culture er det lidt af en drøm der går i opfyldelse. Og man behøver da også bare kigge på de tre kvinders diskografi for at se, hvad de har givet dansk musik. Grundstammen i koncerterne bliver ifølge de tre musikken fra Anne Linnet Band, hvor de tre udgav to lp'er "Anne Linnet Band" (1981) og "Cha Cha Cha" (1982).

Foruden musikken fra Anne Linnet Band, vil de tre også bruge en del af koncerten på sange, som de hver især har lavet gennem en lang karriere. Og måske bliver der også et gensyn med musikken fra bandet Shit & Chanel, hvor Anne Linnet og Lis Sørensen spillede sammen. Tilsammen har de tre kvinder udgivet mere end 75 regulære album. Billetter til koncerten sættes til salg fra torsdag den 22. marts via livenation.dk og ticketmaster.dk.