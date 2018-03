Middelfart: Øverste etage i erhvervsbygningen Middelfart Midtpunkt, som ligger ved togstationen i Middelfart by, får snart nyt liv.

Her åbner nemlig et nyt kontorfællesskab af den landsdækkende kontorudbyder Voxeværket, som forventer, at der bliver plads til et sted mellem 20 og 25 virksomheder på de 1000 kvadratmeter, som firmaet har overtaget i Jernbanegade.

Om Voxeværket Voxeværket er en landsdækkende kæde af kontorfællesskaber, som ejes af Henrik Oxe, der oprindeligt er fra Ringe.Han besidder 19 huse rundt omkring i landet - inklusiv det der nu åbner i Middelfart, som blot er nummer to på Fyn. I forvejen er Voxeværket til stede i Odense, hvor der er fuldt udlejet.



Når man lejer sig ind i et af Voxeværkets huse, indgår man i et netværk med omkring 350 andre virksomheder, og man får automatisk adgang til mødelokaler over hele landet.



Grundprincippet er, at Voxeværkets kontorarealer er for alle typer af virksomheder frem for en bestemt erhvervsmålgruppe.



- Fordi vi tror på, at det er det store mix (af forskellige typer virksomheder, red.), som får mest ud af snakke sammen i kantinen, i stedet for at det bliver alt for specialiseret, siger Voxeværkets indehaver, som dog afviser, at Voxeværket er for småindustri og større virksomheder.



- Det er typisk virksomheder med to-otte ansatte, vi henvender os til, fastslår han.

- Den rigtige mulighed bød sig. Arealerne er super egnet til det, vi tilbyder mindre virksomheder, og der sker desuden rigtig meget i Middelfart lige nu, og hele Trekantområdet er en superkerne for os at være i, siger Henrik Oxe, som er indehaver af Voxeværket, der i forvejen har - eller er på vej med baser - 18 steder i landet. Blandt andet også i Fredericia, Kolding og Vejle.

- Så vi bliver tæt repræsenteret der, hvor vi synes, at det er vigtigt at være. Og så synes jeg, at Middelfart er super fed at prøve kræfter i, for det er jo ikke verdens mest befolkede område i forhold til nogle af de andre byer, vi er i, uddyber indehaveren, der erkender, at det vil tage tid at få lejet alle kontorarealerne ud.

- Tid tager det altid. Vi har derfor ingen ambitioner om at fylde op inden for tre måneder. Men det er min store overbevisning, at Middelfart vil signe ind relativt hurtigt - også hurtigere end gennemsnittet. Folk skal bare tage kontakt, fordi vi er i gang nu, siger Henrik Oxe og afslører, at der allerede er en virksomhed i hus.