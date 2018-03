Indsigt

Selv om 10 procent færre fynboer har søgt STX i år, har I fået flere ansøgere på Sct. Knuds Gymnasium. Hvad er din reaktion på det?

- Jeg er da glad for, at søgningen til Sct. Knuds Gymnasium stadigvæk er så høj, og at vi ikke har mærket det her fald. Jeg er også meget ydmyg over for den slags, for jeg og vi herude er meget opmærksomme på, at der er nogle udsving i de her tal fra år til år. Derfor skal man passe på med at konkludere, at vi slet ikke bliver ramt af sådan et fald.

- Og så vil jeg sige, at selv om vi aldrig er glade for at sende elever videre til andre steder, så er vi også glade for at kunne hjælpe på den måde. Så vi glæder os over vores egne tal, men vi har også blik for helheden og de andre gymnasier.

De andre gymnasier i Odense er ramt af tilbagegang. Hvorfor tror du, at I undgår det?

- Jeg tror, at vi er lykkedes med vores præsentation af skolen. Og så tror jeg, at de bedste ambassadører vi har, er vores elever, som er glade for at gå på skolen. Det tror jeg også, er tilfældet på de andre skoler, så jeg vil ikke drage en konklusion, der hedder, at vi er bedre end de andre. Det kan lige så godt være, at vi ligger lidt lavere næste år. Men når det er sagt, så er vi inde i nogle gode år, hvor tingene fungerer for os.