Gymnasiers omdømme blandt de unge har stor betydning for, hvor de unge søger optagelse, lyder det fra to eksperter. Det kan være en del af forklaringen på, at enkelte fynske gymnasier får flere ansøgere, når andre får markant færre.

Ud fra den snak, træffer den unge ofte sin afgørelse, mener forskeren. Og det fedeste miljø satser mange unge åbenbart på at finde på Sct. Knuds Gymnasium, hvis man tager tallene for pålydende.

- Normalt betyder det meget, hvor man bor henne. Hvis man bor i nærheden af Faaborg, så er det måske tosset af tage til Svendborg for eksempel. Men hvis man bor i Odense, så vil der være en masse tale om, hvor det fede gymnasiemiljø er at finde.

Nok kan et gymnasium have en faglig profil at markere sig på, men når det kommer til stykket, er det ikke den, der lokker nye elever til. Det er i langt højere grad stedets omdømme og rygte, der afgør, om den unge sender en ansøgning til stedet.

Niels Egelund er professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Han er enig i, at de unge STX-aspiranter ofte træffer deres valg på baggrund af, hvad de anser for at være det mest populære sted at gå. Han mener, at symbolsk kapital og sociale hensyn er særligt vigtige:

- Der er jo nogle gymnasier, der er mere prestigefyldte end andre. Der opstår ligesom en norm om, at der holder de bedre fester, der er sjovere at være, og der er mere gang i den, siger han.

- Det er de unge mennesker, der går på gymnasierne, som er med til at skabe den kultur, der er på stedet. De siger måske, at det her er det fedeste sted at gå, og så spreder det sig. Men det hænger selvfølgelig også sammen med, hvor gymnasiet ligger henne, vurderer han.