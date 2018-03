stormøde

- Hos Messe C er vi rigtig stolte over, at vi har fået den store opgave at skulle danne ramme om så stort og historisk et møde. Det er en vigtig begivenhed for Fredericia by, og for Messe C er det en både udfordrende og sjov opgave for alle. Vores centrale beliggenhed i Danmark og vores mere end 33.000 kvm under samme tag, gør at vi ofte er det naturlige valg for mange erhvervsvirksomheder, når de skal afholde møder, messer eller events på en central lokation i Danmark, så vi er naturligvis vant til at håndtere rigtig store arrangementer hos os. Men det kommende stormøde adskiller sig dog lidt fra vores vante rutiner. Normalt har vi rigtig god tid til at planlægge alle detaljer, men i dette tilfælde har vi sagt ja til arrangementet med ganske kort varsel, hvilket naturligt nok kræver ekstra fleksibilitet af både leverandører og medarbejdere. Vi har mere end fordoblet antallet af medarbejdere, som skal hjælpe med at håndtere opgaven og ekstra udstyr i form af teknik og inventar er naturligvis også bestilt, siger hun i pressemeddelelsen.

Her kommer cirka 10.000 tillidsrepræsentanter fra 180 forskellige fagforeninger til stormøde i Messe C. Det er aldrig sket før, at så mange mennesker er samlet i centret på én gang, oplyser Messe C i en pressemeddelelse.

I dagene op til stormødet har der været bygge-messe med 26.000 besøgende, og det hele pakkes først ned tirsdag aften. Først derefter kan der sættes borde og teknik op til stormødet. Borddækningen klares efter midnat - natten til torsdag.

- Vi tager natten i brug for at blive helt klar til mødets start kl. 08.00 den 22. marts. Allerede den efterfølgende morgen den 23. marts kl. 07.00 starter vi en stor bilmesse, som også lige skal gøres klar. Men jeg er rigtig stolt af at kunne sige, at samtlige af vores medarbejdere er utroligt fleksible, erfarne og vant til at køre i et højt gear. Og jeg kan allerede mærke, at alle afdelinger i huset summer af spænding, forventning og positiv energi, lyder det fra Messe C-direktøren.

HK Kommunal er hovedarrangør bag stormødet, og formand Bodil Otto siger om mødestedet:

- Messe C er uden tvivl det største og et af de bedst beliggende mødesteder midt i Danmark, og vi ved fra tidligere arrangementer hos dem, at de har rigtig gode faciliteter og stor erfaring med at løse sådanne opgaver. Vi ser meget frem til at mødes med alle vores kollegaer fra hele Danmark i Fredericia, og til et forhåbentligt godt og udbytterigt møde for alle deltagerne, udtaler hun i pressemeddelelsen.