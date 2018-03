Håndbold: DHG's kvinder har allerede opfyldt sæsonens målsætning og er tre runder før afslutningen rykket op i 1. division.

Og trænerteamet for næste sæson er netop faldet på plads.

- Efter lange forhandlinger kan vi endelig fortælle, hvem der kommer til at stå i spidsen for 1. og 3. division, og det bliver et fynsk anliggende. Der er nemlig indgået aftaler med både nye og gamle ansigter.

I næste sæson har Fyn følgende hold i de øverste divisioner i håndbold:



Ligaen mænd: GOG.



1. division: Otterup og HC Odense - Faaborg ØH har stadig en spinkel chance for at rykke op fra 2. division.



Ligaen kvinder: Odense HC.



1. division: DHG er sikret oprykning fra 2. division, mens Gudme HK har en fair chance for at overleve i rækken.

- Bo Andersen fortsætter som cheftræner for 1 division på en flerårig aftale. Der vil ligesom i år være to trupper, som skal supplere hinanden i samme omfang som i år. Bo Andersen har derudover fået ansvaret for, at begge trupper fungere bedst muligt på det sportslige plan. Det er med ligeså stor glæde, at Lene Jepsen Borg fortsætter som målmandstræner og i den samme rolle som hidtil, melder Søren Borg fra DHG-baglandet.

Seniorformand i DHG, Nicolai Gynther udtaler.

-Vi er lykkelige for, at det er lykkedes med vores koncept at få tilknyttet den litauiske landstræner på en flerårig aftale. Litauen er et spændende projekt, og det hold har fået en flot start på kvalifikationen til VM. Derfor troede vi ikke, at det var muligt for os at tiltrække en træner af hans kaliber. Det er vi meget stolte over, og det viser, at DHG er en attraktiv klub at være træner i.

Fra rivalerne i SUS Nyborg har DHG hentet Michael Jacoby som assistenttræner. DHG har længe haft kig på Jacoby.

Også på 3. divisionsdamer er der kommet en tilgang, hvor Morten Bøjden kommer til at stå med ansvaret for den trup. Morten Bøjden har tidligere stået i spidsen for TPI´s 3 divisionsherrer og damer, samt haft flere år i HCO Talentcenter.

Jette Nielsen og Linda Nielsen fortsætter begge som holdleder omkring 1. division. mens Anja Jacobsen fortsætter som holdleder for 3. division damer.

Mikael Korsgaard fortsætter som personlig mentalcoach omkring begge hold.