Den øverste chef for Facebook er blevet bedt om at forklare sig i det britiske parlament efter markant kritik.

Et udvalg i det britiske parlament har bedt direktøren for Facebook, Mark Zuckerberg, om at møde op og afgive forklaring om fake news og en kontrovers om analysefirmaet Cambridge Analytica.

Parlamentets medieudvalg vil stille Zuckerberg spørgsmål, til afsløringer af at Cambridge Analytica bistod USA's præsident, Donald Trump, under den amerikanske valgkamp.

Firmaet indsamlede data om 50 millioner intetanende vælgere via deres profiler på Facebook.

Medieudvalget har flere gange forsøgt at få svar fra Facebook om håndteringen af persondata.

- Nu er det på tide, at vi hører fra en højtstående Facebook-chef med den rette autoritet til at give en præcis udlægning af denne katastrofale fejl, siger udvalgsformand Damian Collins.

Collins uddyber, at han ønsker at se Mark Zuckerberg foran det britiske udvalg.

Ifølge New York Times og The Observer stjal Cambridge Analytica oplysninger fra de 50 millioner Facebook-brugere for at kunne udarbejde et program, som kunne forudsige og påvirke vælgerne.

Resultaterne blev solgt til Trumps kampagnestab, skriver aviserne.

Facebook kan blive idømt en bøde på et milliardbeløb, og Facebooks aktier faldt mandag som følge af sagen.

Facebook oplyste fredag, at mediet har suspenderet kontoen for dataselskabet Cambridge Analytica.

Flere kongresmedlemmer har opfordret til, at Zuckerberg aflægger forklaring om sagen i Kongressen.

Whistlebloweren Christopher Wylie, som tidligere har været ansat hos Cambridge Analytica, sagde mandag til NBC, at selskabet fandt frem til personer, som virkede påvirkelige og sendte en masse data, som kunne ændre deres opfattelse af, hvad der reelt skete.