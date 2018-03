Haarby: To gamle medlemmer ud og to nye medlemmer ind.

Det blev resultatet af årsmødet i Haarby Lokalråd forleden i den gamle landinspektørbolig på Linien 2, fortæller Jens Jakobsen fra Haarby Lokalråd, som samtidig sidder i byrådet for Venstre.

Jørgen Nyberg Larsen og Finn Skonberg ønskede begge ikke genvalg, og derfor blev der i bestyrelsen i stedet plads til Anders Twisttmann Abildtrup og Kenneth Hannibal.

Formanden for Haarby Lokalråd er fortsat Henrik Taaning. Men ny næstformand - efter Jens Jakobsen - blev Jesper Bødtger. Helge Kold er ny kasserer i den nye bestyrelseskonstellation.

Lokalrådet har ifølge Jens Jakobsen modtaget 20.000 kroner af Assens Kommune til en elektronisk stander, som skal stå i hallen og fortælle om det såkaldte Haarby360-projekt. Et projekt, som skal forsøge at sælge byen og området via dronefotos. Lokalrådet skal også i gang med at kigge på en en pr-kampagne med kommunen for at fremme bosætningen i området.