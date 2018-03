Lokaldebat: Hvorfor forringe forholdene for buskunder?

Læserdebat: Heldigvis kommer avisen så tidligt, at jeg kunne nå at bestille tid hos lægen. Fredagens nyhed til Faaborgs af og til hårdt prøvede borgere var nemlig, at man ikke havde aflyst den meget kritiserede flytning af busholdepladsen fra Banegården til området ved Lidl. Det krævede nemlig en ny recept på blodtryks- og nervepiller.

Siden længe før valgkampen gik i gang, og efter vi har fået en ny sammensætning af kommunalbestyrelsen, har dette emne slet ikke været fremme. Der har i mellemtiden været mange, inklusive undertegnede, som har foreslået/ment, at det planlagte museum vil ligge meget bedre på den snart ryddede "slagterigrund".

Der er i hvert fald ingen aktuelle planer, som berettiger, at man bruger 10.000.000 kommunale kroner på at forringe forholdene for byens buskunder.

Vi er rigtig mange, som ikke synes, at det kan være rigtigt, at det kræver en demonstration på Torvet at fortælle, at Faaborgs borgere er modstandere af denne vanvittige beslutning, og håber at politikerne vil sparke denne beslutning til hjørne og vente til den rette anvendelse er på plads.