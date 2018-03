Curling: Odense Curling Club beviste endnu en gang, at klubbens spillere hører til blandt de absolut bedste vest for Storebælt, da holdet Team Flottenheimerz Plus i lørdags erobrede titlen som jysk-fynsk mester for tredje sæson i træk. Mesterskabsturneringen blev afviklet over fire spilledage i henholdsvis Vojens, Odense, Aarhus og Esbjerg hen over sæsonen, og i alt 14 hold fra seks klubber deltog.

Odense-holdet bestod af Lone Tordrup, Jonathan Kjær Harregaard, Simon Bønløkke Pedersen, Rune Møller Paulsen, Jens Eeg Ellitsgaard og Mikkel Juul Larsen. Det var gennem hele turneringen suverænt med førstepladser ved de tre første spilledage og en andenplads ved den fjerde og sidste, som blev afviklet lørdag i Esbjerg Curlinghal. Kun ét nederlag led holdet i dets 12 kampe over hele turneringen, mens det blev til hele 10 sejre og en enkelt uafgjort.

- Vi er stolte over denne bedrift, siger Mikkel Juul Larsen.

- Holdet har spillet rigtigt godt og er virkelig trådt i karakter, når det har mødt de stærkeste konkurrenter fra de øvrige vestdanske klubber. Det er desuden en stor tilfredsstillelse at vinde mesterskabet tre gange i træk.

- Curlingsporten oplever en vis fremgang herhjemme som følge af sidste måneds vinterolympiske lege i sydkoreanske Pyeongchang, og det mærker man ude i landets klubber, hvor nysgerrige og nye medlemmer er strømmet til. Mikkel Juul Larsen, der også er formand for Odense Curling Club, glæder sig over dette: "Det er dejligt, at mange har fået øjnene op for vores sport, og vi håber med titlen som jysk-fynske mestre at kunne gøre endnu flere fynboer opmærksomme på, at vi har en fremragende curlingklub lige her i Odense. Vi hilser altid gerne interesserede velkommen, når de møder op hos os i Odense Isstadion for at prøve at curle.