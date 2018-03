Café

Shisha Delux har åbent seks dage om ugen kun for kvinder, om lørdagen har mændene dog også adgang

Alle kvinder er velkommen

Susanne Kaya er ansat som daglig leder hos Shisha Delux, der ligger i Bazar Fyn, Thriges Plads. Susannes opgave er at skabe rammerne for et hyggeligt café miljø, hvor man seks dage om ugen søndag til fredag udelukkende holder åbent for kvinder. Shisha Delux Shisha Delux - vandpibe caféBazar Fyn, Thriges Plads



Åbent kun for kvinder søndag-fredag.



Åbningstider: Søndag-torsdag kl. 14-23, fredag kl. 14-01



Åbent lørdag kl. 14-03 og her har mænd også adgang - Det er et spændende koncept, siger hun. - Alle kvinder er velkomne uanset farve eller religion. Her kommer man, fordi man er kvinder og ønsker at sidde sammen med andre kvinder og nyde ro og fred uden mænd omkring sig. Shisha Delux er en vandpibe café, hvor kvinderne også har mulighed for at nyde forskellige snacks som f.eks. nachos, pandekager og vafler. Ligeledes serverer vi frugt, smootie, te, kaffe og forskellige ikke alkoholiske drinks. Shisah Delux Shisah DeluxBazar Fyn



Thriges Plads



Åbent kun for piger søndag-torsdag kl. 14-23, fredag kl. 14-01



Lørdag er der åbent kl. 14-03 for begge køn



Facebook: Shisha Delux

Snak, dans og hygge uden mænd

Caféen, der ligger inde i Bazar Fyn, har plads til ca. 70 gæster. Her kan man sidde og slappe af i sofamiljøer, alt imens man ser tv eller hører musik. - Der er en helt fantastisk stemning i caféen, når det kun er kvinder, der kommer her. Der bliver snakket, danset og slappet af. Her kommer danske og udenlandske kvinder. - Der er kvinder, der i dagligdagen bærer tørklæde, som smider tørklædet, når de er i caféen, fordi de hos os har muligheden for at slappe af uden. Jeg elsker mit arbejde her hos Shisha Delux, fordi stemningen er så afslappende og hyggelig, siger Susanne Kaya. “ Her kommer man, fordi man er kvinder og ønsker at sidde sammen med andre kvinder og nyde ro og fred uden mænd omkring sig Susanne Kaya Susanne har over otte års erfaring indenfor restaurationsbranchen. Og gæsterne er i trygge hænder hos hende, fordi hun var en af de første kvinder i Danmark, der blev uddannet som dørmand.

Lørdag må mændene være med