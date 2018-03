2

En hvidklædt, tilknappet hertuginde, som løfter op i skørterne og afslører sorte strømpebånd. En maskebærende, lillepigelignende skikkelse, som knuger en dukke i en dyster have. Erotisk stuepige iført gasmaske: Makkerparret, Marianne Vesterled og Tue Holmgaard holder af at skabe kontrastfyldte, fotografiske verdener, der kombinerer det absurde og bizarre med det yndefuldt drømmende og erotiske. De iklæder hverdagslignende situationer et teatralsk billedsprog og giver fotografierne et surrealistisk islæt. Fotoduoen, der kalder sig Vestholm, udstiller 16 grænsefetischistiske værker fra deres fotoserie "Personas" i Kulturmaskinens Café. På ferniseringsdagen torsdag 22. marts kl. 18-20 kan man se rekvisitter fra de udstillede billeder. Blandt andet vil man kunne nærstudere to kreationer skabt af den danske modedesigner Peter Leth, en stuepigeuniform designet af JW Anderson, et fjerbesat hovedtøj i sort læder og en 60 cm høj måneraket.