En mand og hans to børn blev mandag fundet døde på mandens adresse i Kolding.

Efter at have undersøgt sagen, er det politiets opfattelse, at det var den 35-årige far, der dræbte sine to børn og efterfølgende tog sit eget liv.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to børn, der mistede livet, var en pige på tre og en dreng på fem. Politiet fandt de tre døde på en adresse på Frydsvej klokken 16:45.

Omstændighederne ved dødsfaldene gør, at politiet ikke har yderligere oplysninger i sagen, skriver politikredsen.