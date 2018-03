Fra onsdag 21. marts bliver Møllemarksvej i Odense V spærret syd for rundkørslen ved Højstrupvej. Dermed er vejen lukket for gennemkørsel, hvilket forventes at vare frem til udgangen af maj. Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at Vandcenter Syd skal lave et overløbsbassin, så kloaksystemet i området kan klare større vandmasser ved skybrud. Bassinet skal ligge under parkeringspladsen ved Egmont Plejecenter, ud mod rundkørslen ved Højstrupvej.

Da letbanearbejdet samtidig er i gang på Højstrupvej, som for tiden er ensrettet, har det betydning for bilisternes muligheder for omkørsel i området. I uge 14 vil der igen åbnes for færdsel i begge retninger på på Højstrupvej, men indtil da anbefaler Odense Kommune omkørsel mellem Rismarksvej og den sydlige del af Højstrupvej (herunder stadion) via Bystævnevej og Rømersvej (se kort).

Kører man mod nord ad Møllemarksvej vil omkørslen også være via Rømersvej, indtil Vandcenter Syd er færdig med arbejdet - forventet i maj.

Cyklister og gående kan passere Møllemarksvej, mens arbejdet står på.