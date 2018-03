Bruddet var rent og kærligt, da Kristian Hårskjold slog op med sin kæreste i 2015. Det blev grundlaget for hans kortfilm "Forever Now", som han skrev med den kæreste, han havde slået op med. På den måde blev det, der begyndte så enkelt, alligevel en følelsesmæssig hård proces.

Da Kristian Hårskjold tændte for optageren på sin telefon for at dokumentere bruddet med sin kæreste i 2015, vidste han ikke, at selv samme optagelse ville danne grundlaget for hans tredje kortfilm. Han vidste heller ikke, at kortfilmen, der fik titlen "Forever Now" ville blive den mest prisvindende kortfilm i Danmark i 2017 og blive vist ved mere end 20 filmfestivaler i hele verden. Men sådan blev det.

Kristian Hårskjold Kristian Hårskjold er født 3. april 1989 i Kolding, men flyttede senere til Fyn, hvor han boede i Nørre Aaby fra han var 7 til han blev 20 år.



Filmen "Forever Now" er hans tredje kortfilm, og han har skrevet filmen sammen med sin ekskæreste, Trille Cecilie Uldall-Spanner, efter de to gik fra hinanden.



Han går på filmuddanelsen Super16 i københavn og har stiftet produktionsselskabet Flying Films.

I processen var Kristian Hårskjold, der går på filmskolen Super16, ellers mange gange ved at smide projektet i skraldespanden, et projekt som ikke bare cirkulerede omkring bruddet, men også blev skrevet sammen med den kæreste, han havde slået op med, Trille Cecilie Uldall-Spanner.

- Jeg kunne mærke, at det var for hårdt og selvtorturerende. Men da vi fik støtte fra filmværkstedet i københavn, var det svært at stoppe. Jeg følte, det var et vigtigt projekt, men jeg tror ikke, at jeg på det tidspunkt havde forestillet mig, at filmen ville leve så længe, siger han.