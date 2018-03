kongens punkt

Fredericia: Det rystede, klirrede og larmede hos naboerne, da der mandag var gang i pæleramning ved Kongens Punkt i forbindelse med det nye byggeri.

En læser har sendt os denne video fra mandag eftermiddag, hvor man kan se, hvordan krydderiglas, bradepander i ovnen og planter ryster.

STB Byg står for det nye byggeri ved Kongens Punkt på hjørnet af Oldenborggade og Kongensgade. Virksomheden Ove Arkil står for selve pæleramningen, hvor to maskiner mandag var i gang med at hamre 15-16 meter lange pæle ned i jorden.