Nyborg: Når man alligevel sidder med smartphonen i hånden, kan man ligeså godt indtaste sin vægt, tage et billede af sin frokost eller skrive, hvornår man vågnede i morges.

Det er filosofien bag den digitale sundheds-app LIVA, der skal hjælpe borgere til at få mere fokus på kost, motion og søvn.

- LIVA er en app, hvor jeg sammen med borgerne finder ud af, hvad de er motiverede for. Måske har de hørt om alle mulige anbefalinger med 10.000 skridt om dagen og så og så meget grønt, men jeg hjælper dem med at finde ud af, hvad der er realistisk for lige netop dem, forklarer klinisk diætist og konsulent på projektet Stine Henriksen.

Mere om LIVA-projektet LIVA er en applikation som kommunen tilbyder til overvægtige eller personer med kroniske livstilsygdomme (diabetikere, hjerte-karpatienter osv.)



Rettet til borgere med et BMI over 30 eller et BMI over 25 og en livstilssygdom.



Man er i online-dialog med en diætist eller anden sundhedsperson.



Det er et forskningsprojekt i samarbejde med forskningsenheden for almen medicin ved SDU, Sundhedsdoktor og fem kommuner - herunder Nyborg Kommune.



Projektet løber fra 2015-2019 og er gratis.

LIVA-projektet startede i Nyborg Kommune i 2015, men har først fået sit gennembrud i de seneste måneder efter en relancering. Det er rettet mod borgere, der har et BMI over 30 eller et BMI over 25 og en kronisk sygdom, og det er smart, fordi det er på telefonen, forklarer Stine Henriksen.

- Det er virkelig smart, for det er en app, hvor jeg lægger materiale eller videoer op til borgerne, de kan sende billeder eller spørgsmål til mig, og man svarer bare, når man har tid. Der er ikke noget aftalt mødetidspunkt derinde, forklarer hun.