Fredag 23. marts fylder Damon Albarn 50 år.

Efter et ja til at forlade EU synes den britiske stjerne i verden at være falmet en smule. Men for 20 år siden var det cool at være brite.

Man talte ligefrem om "Cool Britannia" med henvisning til den økonomiske fremgang og kunstneriske succes, Storbritannien nød godt af i de sene 90'ere.

Få britiske kunstnere kunne sætte en finger forkert på guitaren, og en helt ny musikgenre, britpop, så dagens lys.

Men britpoppen havde sandsynligvis haft sværere ved at erobre hitlisterne uden engelske Damon Albarn, der med Blur blev en af de mest indflydelsesrige kunstnere i perioden. Blur fik sit store kommercielle gennembrud i 1994 med sit tredje album "Parklife". Samme år udgav bandet Oasis sit debutalbum, og det var især de to bands, der sloges om britpop-tronen.

Kampen førte til en regulær rivalisering mellem de to grupper, der kunne finde på at udgive ny musik samtidig og lange ud efter hinanden i medierne.

Det blev af nogle udlagt som en klassekamp mellem arbejdsklassens Oasis fra Manchester i nord og deres middelklassemodsætning Blur fra London i syd.

Dog kunne Blur lune sig ved en større anerkendelse blandt anmelderne.

Efter årene med Blur fik Albarn brug for at betræde nye kunstneriske græsgange, og sammen med tegneren Jamie Hewlett fik han idéen til et nyt band, Gorillaz.

Et band hvor rockstjernestatus var trukket i baggrunden til fordel for animerede, fiktive gruppemedlemmer, når bandet præsenterede sig selv på eksempelvis et albumcover.

Med Gorillaz viste Albarn for alvor, at han var en musikalsk troldmand, hvilket de sene Blur-plader også vidner om. Alverdens musikgenrer, som verdensmusik, soul, hip-hop og reggae, blev mikset og serveret som ørehængende populærmusik.

Eksperimenteret bliver der fortsat i Albarns lydstudie, og han er næppe færdig med at skubbe popmusikkens grænser i diverse bandkonstellationer.

Damon Albarn bor sammen med kunstneren Suzi Winstanley, med hvem han har en teenagedatter. (Ritzau)