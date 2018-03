Gitte Thomsen fra Middelfart har netop skrevet en lille bog, der skal hjælpe forældre med at besvare de spørgsmål, de små poder har, hver gang et terrorangreb chokerer verden.

- Jeg besluttede mig for at skrive bogen, fordi min 10-årige søn begyndte at stille spørgsmål om terror og alt det forfærdelige, der skete. Der opdagede jeg, at der manglede noget materiale til at kunne tage det op med ham. Noget materiale, der hjalp til, hvad man skulle sige, og hvad man kunne tillade sig at sige, når man samtidig skal beskytte dem, siger Gitte Thomsen.

Børn hører mere og mere fra TV, venner og skolen, når et terrorangreb rammer. Det afføder spørgsmål, som kan være svære for forældre at besvare. Det dilemma har fået Gitte Thomsen fra Middelfart til at skrive en lille publikation "Kommer terrorister i himlen?"

Middelfart: For voksne kan terrorangreb være svære at forstå. Hvorfor gør de det? Hvem er de? Men det er ikke kun voksne, der chokeres af terrorangreb.

Gitte Thomsen, der til hverdag er frisør, har skrevet bogen, som efterfølgende er blevet rettet til af to pædagogiske konsulenter for at sikre, at den var skrevet i børnehøjde. Hun håber, at forældre og børn vil få gavn af bogen, der er skrevet som en børnefortælling om to drenge, der igennem fortællingen besvarer børnenes spørgsmål.

- Jeg håber, forældrene får nogle redskaber til at takle de svære spørgsmål. Bogen gør, at man kan få en dialog i gang med barnet og samtidig har en bog at støtte sig op ad, når det kommer til de svære spørgsmål. Her får man noget håndgribeligt.

- Det er vigtigt, at man er ærlig omkring de forskellige spørgsmål. Man skal fortælle, hvordan tingene er i stedet for hele tiden at pakke det ind. Det er vigtigt at give børnene mulighed for at komme af med deres spørgsmål. Ellers kan de komme til at gå alene med spørgsmålene og ikke turde stille dem.

"Kommer terrorister i himlen?" kan købes som e-bog på dansk på saxo.dk, på engelsk på Amazon og inden for de næste par uger, bliver det muligt at købe den på svensk.