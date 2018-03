De nye takstregler for bus og tog er netop trådt i kraft. Læs her, og få et overblik over de vigtigste ændringer for både billetter og priser.

1. Enkeltbillet)

Fremover er det muligt at købe alle togbilletter hos DSB - uanset om du kun skal rejse med tog inden for eller på tværs af trafikselskabs-områder, eller om du skal kombinere med bus, letbane eller lokalbane på Fyn eller i Jylland. Rene busbilletter er ikke gældende til tog. Skal du udelukkende rejse med bus, skal du købe din zonebillet hos dit lokale trafikselskab. DSB har lavet tre huskeregler, som skal gøre det nemmere at gennemskue, hvilken billettype man skal købe.Enkeltbilletten er uden rabat, og bedst egnet til dig, der rejser sjældent.



Rejsekort er som udgangspunkt billigere eller samme pris som enkeltbilletter og mobilklippekort.



Rejser du ofte på den samme strækning, bør du undersøge, om det bedre kan betale sig at købe et rejsekort med 'pendler kombi' eller et pendlerkort.

2. 10-turskort)

Har du et DSB 10-turskort til rejser lokalt i Jylland og på Fyn eller på Sjælland og øerne, skal du benytte dig af en anden billettype fremover. Hvis du har et DSB 10-turskort, kan du fortsat bruge det, hvis du rejser over Storebælt.

3. Rejsekort)

Rejsekort er til dig, der rejser ofte, men ikke nødvendigvis til samme destination hver gang. Hvis du kører med Rejsekort på Fyn og i Jylland ensrettes mængderabatten, så optjening af rabatpoint, og den rabat, du får, bliver ens for alle rejser i Jylland og på Fyn. Rejser du som kundetype Ung eller Pensionist, får du rabat allerede fra den første rejse. Der vil ikke længere være en særlig grupperabat, når flere rejser på samme rejsekort.

4. Pendlerkort)

Der findes forskellige typer af pendlerkort til bus og tog, som man købe hos blandt andre DSB. De mest gængse korttyper er DSB Pendlerkort og Rejsekort Pendlerkort. Førstnævnte findes kun via app på telefonen, mens det sidste stadig findes som kort, som du kan tjekke ind og ud med på perronerne. Prisen afhænger af den rute eller det antal zoner, kortet gælder for. En tredje og ny mulighed til pendlere er Pendler Kombi. Pendler Kombi betyder, at man kan rejse til en fast, lav pris i ens pendlerområde og uden for området med ét og samme kort. For at køre i ens pendlerområde, betaler man det samme, som hvis man køber et DSB Pendlerkort. Og så betaler man for de strækninger, man kører, som måtte ligge udover ens pendlerområde.

5. Ungdomskort)

DSB Ung Kort bliver udfaset og kan ikke længere bruges. I stedet skal du købe DSB Ung Billet. Du kan få DSB Ung Billet som 16-25-årig, eller hvis du går på en SU-godkendt uddannelse. Fremover vil prisen på DSB Ung Billet være den samme alle dage, året rundt, med en fast rabat på 25 procent i forhold til standardprisen. Før var der rabat på 50 procent på udvalgte dage. DSB Ung Billet er til dig, der ikke særlig ofte rejser med offentlig transport. Hvis du ofte kører med offentlig transport, kan det bedst betale sig at købe et almindeligt Rejsekort. På Rejsekortet vil man som ung få yderligere 20 procent rabat, hvis man rejser uden for myldretiden. Ungdomskort er noget, man kan søge hos staten. Det er et slags pendlerkort til unge, som er under uddannelse. Med Ungdomskortet får rejsende en fast, lav pris fra sin bopæl til sit uddannelsessted. Det kan ikke købes hos DSB, men på Ungdomskort.dk

6. Erhvervskort)

DSB Erhvervskort bliver med den nye takstreform udfaset. DSB foreslår i stedet, at man køber et DSB Pendlerkort eller et Rejsekort Pendlerkort.

7. 65-billet)