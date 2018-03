4 / 4

Cecilie Bønnelycke, 25, jurastuderende i Odense: - Jeg har har hørt lidt om dem, og vidste godt, at de havde tænkt sig at lave nogle nye regler. Jeg synes dog, det lyder, som om det bliver endnu mere indviklet nu. Det var besværligt nok med Fynbus-kortet. Så kom rejsekortet, som var endnu mere bøvlet, og nu vil man have endnu flere til at bruge det. Jeg tænker nogle gange, at det for ældre må være umuligt at finde ud af.