- Vi har forsøgt at gøre det mere enkelt for kunderne ved at skabe en mere logisk sammenhæng mellem, hvor langt man rejser, og hvad det koster. Før har man i enkelte tilfælde kunnet opleve, at en kort togrejse var dyrere end en lang, siger kommunikationskonsulent Mikkel Henriksen i Fynbus.

For at nævne nogle få: 50 procents rabat for unge og pensionister (65-billetter, red. ) i DSB-togene sløjfes. Aldersgrupperne skal i stedet købe billetter med 25 procents rabat. Rabatsatserne for rejsekortet ensrettes for Fyn og Jylland. Diverse periodekort erstattes af pendlerkort, og så er 11 forskellige takstområder på Fyn og i Jylland blevet erstattet af fire.

Trafikselskaberne Arriva, NT, Sydtrafik, Fynbus, DSB og Midttrafik søsatte søndag en større reform af rabatregler, billettyper og måderne at købe det hele på. Det gælder for busser og tog på Fyn og i Jylland, ligesom enkelte landsdækkende regler for DSB er ændret.

Nye takst-regler for tog og bus: Her er de syv vigtigste billetændringer

- En del vil måske synes, de nye regler lyder indviklede, efter at de endelig havde fået styr på de gamle. Hvordan er der for dem tale om en forenkling?

- Det er der blandt andet i og med, man kan regne med, at rejsekortet er billigst i stedet for, at man altid skal ind at undersøge, før man rejser. Før har vi for eksempel oplevet, at pensionister opdagede, at "hov, havde jeg købt en enkeltbillet med pensionistrabat, så ville det være billigere end med rejsekortet." Hvis man rejser hver dag på samme strækning kan et pendlerkort dog være billigere, siger han og tilføjer:

- Men vi ved godt, at når man laver noget om, så vil folk opfatte det som, at nu bliver det lidt sværere. Men på længere sigt og for nye kunder, mener vi, reglerne vil være mere logiske.

FynBus har allerede i begyndelsen af 2017 indført de fleste af de ændringer, som er trådt i kraft på Fyn og Jylland. Fynboerne vil udelukkende skulle vænne sig til nye priser, for det meste lidt billigere, på pendlerkort, og at de skal køre lidt oftere med rejsekort for at få den samme rabat. Desuden DSB's ændrede billet- og kort-regler, som gælder for hele landet.

Og det kan såmænd være svært nok. De passagerer, vi har talt med, opfatter ikke det nye system som mere enkelt end det gamle.