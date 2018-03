Hårslev: Det tegner sig mere og mere et billede af, at de gode naboer i Gamby og Hindevad skal levere løsningen for Hårslevs vandforbrugere. På såvel den ekstraordinære generalforsamling i Hårslev Vandværk og den ordinære i Gamby/Hindevad Vandværk har der været opbakning til en hurtig sammenlægning.

- På vores egen var der fuld opbakning fra alle 17 deltagere, og jeg var selv med på Gamby/Hindevads generalforsamling, hvor de fremmødte også var meget positive. Så nu afventer vi kun Gamby/Hindevad Vandværks afstemning på den ekstraordinære generalforsamling den 5. april, før vi kan give grønt lys til smeden, som skal stå for arbejdet, fortæller Max Hansen, der er formand for Hårslev Vandværk.

Han glæder sig ikke alene til at kunne levere rent vand til forbrugerne hurtigst muligt, men håber også at gravearbejdet med nye vandrør og stikledninger på Kastanievej kan komme i gang, så det ikke bliver indhentet af det fibernet, der i øjeblikket rulles ud i retning mod Hårslev.

- Der er i forvejen så mange ledninger vi skal tage hensyn til, så det ville være dejligt at nå i jorden først, mener formanden.

Hårslev Vandværk er blevet tvunget til, at finde rent vand udenfor området, efter at der i værkets to boringer blev fundet hver sin slags pesticidrest over grænseværdien.

Dermed var det ikke længere muligt at fortynde sig ud af problemerne, som man ellers havde forsøgt at gøre i en årrække.