Dorthe Ullemose, DF, synes det er trist, at Jesper Larsen har følt sig nødsaget til ligefrem at melde sig ud. - Men vi er begge indstillet på at fortsætte det gode samarbejde i byrådet, siger hun

Svendborg: Gruppeformand i Dansk Folkepartis byrådsgruppe Dorthe Ullemose er ked af, at Jesper Larsen har meldt sig ud af partiet, som han gjorde tirsdag morgen.

Det kommer ikke bag på hende, at han er utilfreds, men hun synes, det er et for stort skridt at tage.

- Jeg ved jo godt, at han har et anstrengt forhold til ledelsen, men ligefrem at melde sig helt ud, det synes jeg er trist, siger hun.