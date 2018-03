Langå: Scenelyset er tændt. Et par borde med tilhørende stole bliver sat frem i salen. Fra siderummene bliver der flyttet ting ud. Der skal være plads til aktørerne.

Dem er der nemlig mange af. For i Langå står de lokale klar, når der bliver kaldt til aktiviteter i forsamlingshuset. Som nu den lokalrevy, der for tre år siden afløste den ellers årelange, stolte tradition for dilettantforestillinger.

Langårevyen 2018 Følgende aktører sørger for årets lokalrevy i Langå Forsamlingshus 7. og 13. april:Troels Pedersen, Krølle Pedersen, Dorte Solvang, Jens Solvang, Anne Mette Pedersen, Kenneth Jørgensen, Søren Roest, Christopher Rasmussen, Lars Knudsen, Birgit Knudsen, Stina Kirt.



Instruktør: Kenneth Jørgensen.



Musik: Stina Kirt.



Sufflør: Anne Andersen.



Kulisser: Palle Jørgensen.



Lys/lyd/tæppe: Sebastian Andersen, Mads Knudsen.



Sminke: Solveig Hjelholt, Tina Strøander.



Tekster: Stina Kirt, Kenneth Jørgensen, Birgit Knudsen, Søren Roest.

- Dilettanten var ved at klinge lidt ud. Så foreslog nogen en revy. Det var en god idé, siger Birgit Knudsen, der er med på årets revyhold. Som består af 17 - skriver sytten! - lokale, der gerne vil være med til at give alle andre i Langå en grinebidderaften - eller faktisk to - i forsamlingshuset.