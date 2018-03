Lars Løkke Rasmussen mener, at EU bør stå sammen om at give et passende modsvar til amerikanske toldsatser.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) langede ud efter USA's præsident, Donald Trump, i sit indledende indlæg i statsministerens spørgetime i Folketinget tirsdag.

Statsministeren kritiserede sin amerikanske kollega for at være protektionistisk.

- Trumps beslutning om at indføre told på stål og aluminium er skadelig og kortsigtet.

- Frihandel er ikke et nulsumsspil. Tiltag som dem, der er taget nu, går i den forkerte retning, sagde Løkke.

Han mener, at der nu er behov for, at de europæiske lande svarer igen.

- EU er efterhånden stærkeste stemme for frihandel. Derfor må EU også modsvare på en afbalanceret måde, siger Løkke.

Trumps begrundelse for at indføre told på de to råvarer er officielt, at det sker af hensyn til den nationale sikkerhed.

Men den falder på et tidspunkt, hvor den amerikanske stål- og aluminiumsindustri har tabt terræn i forhold til udlandet med tab af arbejdspladser til følge.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, var hurtigt ude og love et modsvar til amerikanernes træk.

Indtil videre har man dog uden held forsøgt at forhandle sig til rette med amerikanerne om en aftale, der undtager europæiske varer fra tolden.

Sideløbende arbejdes der dog angiveligt med en liste over amerikanske varer, der kan blive omfattet af told, hvis de importeres til EU.

De nye toldsatser for stål og aluminium skal træde i kraft natten mellem 22. og 23. marts.