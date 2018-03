Svendborg: Der blev tilsyneladende fejret nytår mandag eftermiddag i Svendborg. I hvert fald blev der affyret fyrværkeri, men ud over at vi snart er tre måneder væk fra nytårsaften, foregik det i banegårdens venteværelse på Klosterplads, og det fik vidner til at tilkalde politiet. Det fortæller kriminalassistent Steen Foged fra Fyns Politi i Svendborg.

- Vi får et opkald 17.48 om, at der er fyrværkeri i indgangspartiet ved 7-Eleven-kiosken, og vi sender en patrulje derned og kigge. Der er ikke sket skade på noget, men man kan lugte, at der er affyret fyrværkeri, siger han.

Der var ikke umiddelbart spor efter de krudtglade syndere, men Steen Foged fortæller, at patruljen tæt ved Banegården traf en gruppe unge, som lokalpolitiet for tiden har et særligt øje til.

- Det er en gruppe unge mennesker, som vi har lidt udfordringer med i øjeblikket. De er lidt utilpassede, men vi kan ikke sige, at det er dem, der har stået for at affyre fyrværkeriet, siger han. (catj)